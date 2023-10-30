وزير مصري يهاجم إسرائيل ومنظمات حقوق الإنسان: "ألا تعدون الفلسطينيين بشرا؟"

هاجم وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إسرائيل قائلا "إنهم يمارسون قتلا عنصريا للمدنيين وتمييزا دينيا ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية".

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وكتب على "فيسبوك": الفلسطينيون يواجهون الموت بصدور عارية وبطون جائعة وبيوت مدمرة... أين ما كان يسمى بمؤسسات حقوق الإنسان، ألا تعدون الفلسطينيين بشرا؟

وأضاف: لا شك أن التاريخ يسجل الآن أكبر جريمة موثقة في تاريخ البشرية بقتل شعب أعزل بدم بارد استهدافا وحصارا وتجويعا على يد إسرائيل وداعميها... قصف المستشفيات وتهديدها جريمة إنسانية بتوقيع، إسرائيلي تكشف الوجه القبيح للاحتلال وداعميه.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم 1020 طفلا، ما زالوا تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT