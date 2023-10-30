أصوات ضربات القصف الإسرائيلي أثناء التغطية المباشرة لمراسل RT في غزة

حصلت عدة غارات إسرائيلية في مدينة غزة اليوم الاثنين خلال بث مباشر من منطقة تل الهوى في القطاع خرج فيه مراسلنا مصطفى البايض خلال تغطيته للأحداث، وسمع بشكل جلي خلال البث.

وكان مراسلنا يتحدث عن أعداد الجرحى والمصابين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي، حين وقعت عدة غارات جديدة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي سمعت بشكل جلي.

وقال مراسلنا: "لعلك تسمعين أصوات الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي تنفذها في هذه اللحظات الطائرات الحربية الإسرائيلية في مدينة غزة وتحديدا منطقة تل الهوى التي تشهد غارات كبيرة، وهناك أحزمة نارية تنفذ في هذه اللحظات على منازل المواطنين التي تقصف دون سابق إنذار".

وظهر مراسلنا في وقت سابق وهو يغالب دموعه عقب استهداف منزل ابن عمه بشكل مباشر وارتقاء 9 من أفراد العائلة إثر تلك الغارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مراسلينا سائد سويركي ومصطفى البايض مع مصور آرتي خالد الدرة فقدوا نحو خمسين فردا من أهلهم وأقاربهم جراء الغارت الإسرائيلية.

المصدر: RT