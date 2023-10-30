الكرملين: أحداث داغستان نتيجة للتدخل الخارجي وتأثير المعلومات

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير حول الوضع في داغستان من هيئة الأمن الفدرالية ومن حاكم الجمهورية.

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جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع تعليقا على اقتحام مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بأن تلك الأحداث هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي، بما في ذلك تأثير المعلومات.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين سيعقد اجتماعا، اليوم الاثنين، عن بعد، لمناقشة محاولات الغرب استغلال الأحداث في الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع، حيث سيحضر الاجتماع جميع رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

وكانت مجموعة من المواطنين قد اقتحمت مبنى مطار محج قلعة، بعد ورود معلومات عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب تنقل مواطنين إسرائيليين، حيث حذرت السلطات في جمهورية داغستان سابقا من حدوث استفزازات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق المطار، على أن تظل هذه التدابير سارية المفعول حتى عودة الوضع إلى طبيعته، ثم عادت وأضافت أن "استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي لن يتم إلا بعد إجراء فحص شامل من قبل أجهزة الأمن والهيئات المعنية لحرم المطار ومحيطه"، وأعلنت عن إغلاق المطار أمام حركة استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر.

المصدر: RT