هيئة الطيران الروسية تقرر غلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وذكرت هيئة الطيران الروسية في بيان لها أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.

من جهتها، حضرت وكالات إنفاذ القانون إلى الموقع. وتم إعادة توجيه الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في محج قلعة إلى مطارات بديلة.

هذا ويجري الحديث عن اقتحام مجموعة من المواطنين لمبنى المطار بعد ورود معلومات عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب وتقل مواطنين إسرائيليين.

وكانت السلطات في جمهورية داغستان قد حذّرت سابقا من حصول استفزازات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك أقدمت السلطات على تشديد الإجراءات الأمنية.

المصدر: RT