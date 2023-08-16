بوتين يوعز بمساعدة المتضررين من الحريق في داغستان

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، بالقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الناس وتقليل الأضرار الناجمة عن الحريق في عاصمة جمهورية داغستان محج قلعة.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "يجب فعل كل شيء لتقليل الأضرار، ومساعدة الناس، والتعامل مع هذا الأمر بالتعاون مع السلطات المحلية بأكبر قدر من الجدية".

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وأعرب الرئيس الروسي في وقت سابق عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا في داغستان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

واندلع مساء الاثنين الماضي حريق في محطة وقود امتد إلى المباني المجاورة في محج قلعة، أودى بحياة 35 شخصا، وإصابة 119 آخرين، وفقا لأحدث البيانات.

المصدر: RT