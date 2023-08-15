بوتين يعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء القتلى في داغستان

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر وأصدقاء القتلى في داغستان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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جاء ذلك على خلفية المأساة التي وقعت في داغستان، وفقا للخدمة الصحفية للكرملين، حيث أشارت إلى أن الرئيس أعرب عن "خالص تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا ممن لقوا مصرعهم في مأساة داغستان، ويتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وكان انفجار قد وقع مساء أمس الاثنين أمام محطة وقود في عاصمة الجمهورية محج قلعة، واندلع حريق، فيما فتحت هيئة التحقيق قضية جنائية على أساس جريمة تقديم الخدمات التي لا تفي بمتطلبات الأمن والسلامة وصحة المستهلك، والتي أودت بحياة شخصين أو أكثر.

وبحسب البيانات الأخيرة عن الحادث، فقد لقي 30 شخصا مصرعهم في الحادث، فيما أصيب 105.

المصدر: تاس