مطارات موسكو الدولية تعاود عملها بعد توقف مؤقت للرحلات

أعلنت خدمة الطيران الروسية، عن قيام مطارات "فنوكوفو" و"شيريميتيفو" و"دوموديدوفو" الدولية في موسكو، بوقف حركة استقبال ومغادرة الطائرات والرحلات الجوية.

وقال مصدر في الخدمة: "المجال الجوي فوق مطارات فنوكوفو وشيريميتيفو ودوموديدوفو مغلق. لا يتم استقبال الرحلات كما تم تأجيل الرحلات المجدولة".

ووفقا للوحة النتائج الإلكترونية للمطارات، تم نقل بعض الرحلات الجوية إلى مدن أخرى، إحداها إلى مطار جوكوفسكي، والعديد من الرحلات الجوية في الانتظار.

في وقت لاحق، أفادت خدمات الطيران بأن شيريميتيفو ودوموديدوفو، وهما جزء من مركز موسكو الجوي، بدآ في استقبال الرحلات بعد الإغلاق المؤقت.

وقال المصدر: "شيريميتيفو ودوموديدوفو يستقبلان مرة أخرى الرحلات الجوية التي كانت في حالة انتظار. فيما لا يزال مطار فنوكوفو مغلقا".

المصدر: تاس