مطارات موسكو تؤكد استمرار عملها بشكل طبيعي

أعلنت مطارات فنوكوفو، وشيريميتيفو، ودوموديدوفو الدولية في العاصمة الروسية موسكو استمرار حركة الطيران عبرها بشكل طبيعي، وأن الإجراءات الأمنية في المدينة لم تؤثر على جدول الرحلات.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة وإلغاء الفعاليات العامة تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.

وقال: "تم تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو، وإلغاء الفعاليات العامة المقررة في المدينة، وجميع الخدمات والمواصلات تعمل بشكل طبيعي في موسكو".

كما أعلن أندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في المقاطعة، وقال: "تم تعزيز الإجراءات الأمنية في ضواحي موسكو ونتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، وقد نشدد الرقابة على الطرق جنوبي المقاطعة".

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي كذّب هذه الادعاءات.

المصدر: تاس