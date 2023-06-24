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حاكم مقاطعة موسكو: يجري اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب وتعزيز الإجراءات الأمنية في الاتجاه الجنوبي

عمدة موسكو يعلن عن إجراءات أمنية في المدينة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح

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عمدة موسكو يعلن عن إجراءات أمنية في المدينة بعد دعوة مؤسس
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.

وأضاف سوبيانين: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم".

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي كذّب هذه الادعاءات.

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لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"