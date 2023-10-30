"حزب الله" ‏يعلن استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني ‏استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وتجهيزاته الفنية والتجسسية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وقال "حزب الله" في بيانه: "عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ‏الاثنين ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة" مضيفا أنه تم استهداف دشمه وحاميته وتحقيق إصابات مباشرة فيها.‏

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

وفي إسرائيل قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT