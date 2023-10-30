عشرات القتلى بغارات على صالة تضم نازحين في النصيرات واستهداف محيط المستشفى الإندونيسي (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على مخيم النصيرات وسط غزة مستهدفة صالة تضم عددا كبيا من النازحين ما أدى لمقتل وإصابة عدد كبير منهم.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فقط خلف القصف الإسرائيلي على صالة "طل القمر" 26 قتيلا وعشرات الجرحى في النصيرات.

ووفقا لشهود عيان، استهدف القصف ايضا منزلا لعائلة تمراز وسط غزة، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد العائلة.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات متواصلة على منازل المدنيين في بيت لاهيا، ومحيط مستشفى الإندونيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة استهدف المباني الملاصقة لمستشفى الإندونيسي شمال القطاع غزة".



وبين أن "القصف ألحق أضرارا بالغة في المستشفى، ما عرض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية وآلاف النازحين بداخله للخطر".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوقوع "4 شهداء و15 إصابة من جراء قصف اسرائيلي استهدفت مركبة وتجمع للمواطنين غربي خان يونس".

المصدر: RT