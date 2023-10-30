بيسكوف: بوتين يعقد اجتماعا يناقش محاولات الغرب استغلال أحداث الشرق الأوسط

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماع موسع اليوم لبحث محاولات الغرب استغلال أحداث الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع الروسي.

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جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف ليوم الاثنين، حيث تابع أن بوتين سوف يجري محادثات مفصلة مع قيادات البلاد بما في ذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، والمدعي العام إيغور كراسنوف، ونائب رئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف، ومدير الحرس الروسي فيكتور زولوتوف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، ووزير الداخلية ألكسندر جوروفوي.

وكان بيسكوف قد علق على الأحداث في مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية بأنها تأتي نتيجة للتدخل الخارجي، بما في ذلك بتأثير المعلومات، وأكد على أن الرئيس بوتين يتلقى تقارير حول الوضع في داغستان من هيئة الأمن الفدرالية والحرس الروسي ومن حاكم الجمهورية.

المصدر: نوفوستي