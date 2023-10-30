"ميتا" و"إكس" يغلقان "عين على فلسطين" أشهر حساب للكشف عما يحدث في غزة

أغلقت "ميتا" أشهر الحسابات المؤيدة لفلسطين على "إنستغرام"، المعروف باسم "عين على فلسطين"، والذي كان يضم أكثر من 6 ملايين متابع.

ولم يعد حساب "عين على فلسطين" (@eye.on.palestine) والنسخة الاحتياطية الرسمية له (@eye.on.palestine2) متاحين على "إنستغرام" اعتبارا من يوم الأربعاء.

وتم إنشاء الحساب الاحتياطي لحماية الصفحة الأصلية ومحاربة "الحظر المظلل"، وهي مشكلة قال مستخدمو "إنستغرام" إنهم واجهوها أثناء مشاركة المحتوى المؤيد لفلسطين منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويعرف الحظر المظلل بأنه حظر مستخدم ما، ومنع وصوله إلى مجتمع إلكتروني معين والتظليل على ذاك المستخدم بطريقة لا يعلم بها أنه محظور أو ممنوع.

twitter.com/EyeonPalestine

وعند البحث عن حسابات "عين على فلسطين"، تعرض الصفحات كلمات: "عذرا، هذه الصفحة غير متوفرة".

كما تم حظر الحساب على منصة "إكس"، حيث أنه عند البحث عنه تعرض الصفحة كلمات: "هذا الحساب غير موجود".

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وبحسب موقع "ماشابل"، فإن "ميتا" صرحت بأنها قامت بإغلاق الحسابات لأسباب أمنية ويمكن الآن إعادة تنشيطها من قبل مالكها.

وقالت "ميتا": "تم قفل هذه الحسابات في البداية لأسباب أمنية بعد ظهور علامات اختراق. لقد ساعدنا أصحاب الحساب على استعادة الوصول ويمكنهم الآن إعادة تنشيط حساباتهم".

لا يزال كلا الحسابين غير متاح.

وأكدت "ميتا" أنها لم تعطل هذه الحسابات بسبب "أي محتوى كانوا يشاركونه"، إلا أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشككون في الأمر، مشيرين إلى أن هذه هي أحدث حادثة للرقابة والتحيز ضد الرسائل المؤيدة لفلسطين على منصات ميتا.

وكان حساب "عين على فلسطين" يشارك روايات مباشرة عن الوضع في غزة.

وفي الوقت الحالي، تم فتح حسابات احتياطية جديدة لـ"عين على فلسطين"، في انتظار إعادة فتح الحسابات الرسمية التي تم إغلاقها.

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