إثر أعمال الشغب.. النقل الجوي الروسي تعلن موعد استئناف الرحلات القادمة إلى مطار محج قلعة

أعلنت هيئة النقل الجوي الروسية استئناف مطار محج قلعة بجمهورية داغستان استقبال الرحلات القادمة اعتبارا من فجر غد، بعد الأحداث التي شهدها "احتجاجا على قدوم طائرة من إسرائيل".

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وكتبت عبر "تلغرام": "سيستمر إغلاق مطار محج قلعة أمام حركة الاستقبال حتى الساعة 2:59 بتوقيت موسكو، فجر الثلاثاء الموافق للـ31 من أكتوبر الجاري".

وأضافت أن "استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي لن يتم إلا بعد إجراء فحص شامل من قبل أجهزة الأمن والهيئات المعنية لحرم المطار ومحيطه".

وأعلنت الهيئة في وقت سابق عقب اقتحام متظاهرين للمطار، إغلاقه أمام حركة استقبال الطائرات حتى الـ6 من نوفمبر المقبل.

وكانت هيئة الطيران الروسية قد أعلنت أمس الأحد إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل "محتجين مؤيدين لفلسطين" تسللوا إلى ساحة المطار عقب هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في داغستان إصابة 20 شخصا بسبب الاضطرابات التي وقعت في المطار، لافتة إلى أن بين المصابين شرطة ومدنيون.

وأشارت إلى وجود 10 إصابات طفيفة، فيما نقل 10 مصابين آخرين إلى المشافي لتلقي العلاج، بينهم إصابتان خطرتان.

وأعلن الأمن الروسي التعرف على أكثر من 150 مشاركا في أعمال الشغب التي وقعت في المطار، واعتقال 60 منهم.

ومن جانبه صرح رئيس جمهورية داغستان سيرغي مليكوف، بأن "الشعب الداغستاني يتعاطف مع ضحايا الظالمين والسياسيين ويدعوا لتحقيق السلام في فلسطين".

وأكد أن ما حدث في المطار انتهاك صارخ للقانون، مشددا على أنه سيتم تقييم الموقف من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.

وأضاف أن معارضي داغستان في الخارج حاولوا زعزعة استقرار الوضع في البلاد، من خلال تشجيع سكان الجمهورية على المشاركة في أعمال الشغب عن طريق قناة "صباح داغستان" عبر "تلغرام" والتي تدار من أوكرانيا.

وترى مصادر محلية أن هذه الصفحة استغلت الوضع في فلسطين لزعزعة الوضع في روسيا بدءا من داغستان عبر تحريك مشاعر العداء الطائفية والدينية.

وأكد أنه سيتم استعادة جميع وظائف المطار خلال يومين إلى ثلاثة أيام، مشيرا على أنه تم رفع قضية جنائية بهذا الصدد، تم الاستناد فيها إلى وقائع الحادث الموثقة بكاميرات المراقبة.

وتساءل رئيس الوزراء الداغستاني عبد المسلم عبد المسلموف، عما حدث في المطار، قائلا: "حسنا أنا لا أفهم، خرج الشباب إلى هناك للتعبير عن آرائهم ورؤيتهم الخاصة لبعض القضايا، لكن هناك أشكالا تنظيمية لعقد مثل هذه الفعاليات، وهناك تشريع في قانون البلاد، يمكن من طرح شعارات لا تعكر صفو حياة وسلام المواطنين والناس... الاستيلاء على مطار ثم اختطاف طائرة، ما هذا أيها الأصدقاء الأعزاء؟".

من جهتها، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن الأحداث التي شهدها مطار محج قلعة تهدف إلى إثارة الكراهية القومية وزعزعة السلم الأهلي في روسيا.

المصدر: وكالات