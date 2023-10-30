الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحاول أن نعود إلى الحياة اليومية في ظل الحرب بما في ذلك التعليم وسنقوم بتحديث التعليمات بناء على التطورات"، مضيفا أن "عدد القتلى في الجيش بلغ 312".

وأشار إلى أن "العملية البرية سوف تخدم الأهداف التي وضعناها"، وأن "قضية المخطوفين هي ليست قضية إسرائيلية فقط بل قضية عالمية".

وأكد أن "العملية البرية تتسع وهناك هدفان لها، الأول القضاء على "حماس"، والثاني إعادة كل المخطوفين"، مضيفا أن العمل من الجو والبر سيتواصل مع أقل خسائر بالأرواح في القوات الإسرائيلية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم 1020 طفلا، ما زالوا تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT