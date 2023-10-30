توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بعد تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

أعلنت شرطة مدينة لندن أنه تم توجيه اتهامات يوم الأحد لخمسة أشخاص اعتقلوا خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.

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واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، اثنان منهم للاشتباه في اعتدائهما على رجال شرطة وسبعة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن شخصين آخرين اعتقلا صباح الأحد للاشتباه في تحريضهما على "الكراهية العنصرية" بعد حادث وقع في ميدان ترافلغار مساء السبت.

ومن بين المتهمين الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 16 و51 عاما، اتُهم اثنان بارتكاب جرائم عنصرية خطيرة بينها رفع لافتة "تهديدية وعنصرية بطبيعتها".

واتُهم الآخرون بإلقاء علبة بيرة على أحد المتظاهرين والاعتداء جسديا ولفظيا على رجال الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نحو 100 ألف شخص انضموا إلى "المسيرة من أجل فلسطين" في لندن السبت، الثالثة من نوعها في الأسابيع الأخيرة.

وقد أسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنّه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" بعملية "طوفان الأقصى"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس السبت.

بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.

المصدر: RT + "أ ف ب"