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الحرب في يومها الـ23..عودة الاتصالات جزئيا في غزة مع استمرار التصعيد واتساع رقعة الغارات الإسرائيلية

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الحرب في يومها الـ23..عودة الاتصالات جزئيا في غزة مع استمرار التصعيد واتساع رقعة الغارات الإسرائيلية
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مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

يتبع..

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