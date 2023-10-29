الحرب في يومها الـ23..عودة الاتصالات جزئيا في غزة مع استمرار التصعيد واتساع رقعة الغارات الإسرائيلية

مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

يتبع..