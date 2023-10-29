مدفيديف يقارن بالصور بين المؤيدين لغزة والمؤيدين لدولة "404" ويترك الحكم للقارئ (صورة)

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب: "شاهدوا الفرق".

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وكتب مدفيديف في منشور مرفق بالصور: تحسسوا الفرق.. مسيرات مؤيدة لفلسطين ومسيرات مؤيدة لدولة 404 (في إشارة منه لأوكرانيا حيث اعتاد أن يصفها برقم 404 وهي إشارة لشيء لم يعد له وجود بلغة الإنترنيت)

ونشر مدفيديف صورة من تجمع إسطنبول أمس السبت بالقرب من مطار أتاتورك.

وشارك آلاف الأتراك في مظاهرة في إسطنبول حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الأتراك وممثلي دول مختلفة، وأسماء بارزة من الجالية الفلسطينية بتركيا، وشخصيات من عالم الرياضة والإعلام والفن والأعمال، للمطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 22 يوما.

وشهدت معظم مدن العالم مظاهرات كبيرة، منها "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن التي اجتذبت آلاف المشاركين والمظاهرة التي قامت بها جماعة يهودية في نيويورك بالمحطة المركزية، ودعت إلى وقف قصف غزة.

المصدر: RT