 
مباشر

فعالية احتجاجية للنشطاء المؤيدين لفلسطين بمحطة القطارات المركزية في نيويورك..(فيديو وصور)

أخبار العالم

فعالية احتجاجية للنشطاء المؤيدين لفلسطين بمحطة القطارات المركزية في نيويورك..(فيديو وصور)
AP Jeenah Moon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbau

نظم مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين فعالية احتجاجية في مبنى محطة القطارات المركزية بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة.

وطالب المتظاهرون بوقف الدعم لإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا، ورفعوا شعارات "الحرية لفلسطين" و"نيويورك مع فلسطين".

وتدخلت الشرطة مطالبة بإنهاء المظاهرة، وانسحب النشطاء من مبنى محطة القطارات دون وقوع أي اشتباكات مع أفراد الشرطة.

ونظمت الفعالية من قبل منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي المنظمة ذاتها التي اقتحم نشطاؤها مبنى الكابيتول في 18 أكتوبر الجاري، احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا