فعالية احتجاجية للنشطاء المؤيدين لفلسطين بمحطة القطارات المركزية في نيويورك..(فيديو وصور)
نظم مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين فعالية احتجاجية في مبنى محطة القطارات المركزية بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة.
وطالب المتظاهرون بوقف الدعم لإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا، ورفعوا شعارات "الحرية لفلسطين" و"نيويورك مع فلسطين".
⚠️ HAPPENING NOW AT NYC'S GRAND CENTRAL STATION: THOUSANDS OF JEWS AND ALLIES HOLD AN EMERGENCY SIT-IN, DEMANDING A CEASEFIRE IN GAZA. WE'RE TAKING OVER THE GRAND CONCOURSE. WE'RE REFUSING TO ALLOW A GENOCIDE BE CARRIED OUT IN OUR NAMES. CEASEFIRE NOW! NEVER AGAIN FOR ANYONE! ⚠️ pic.twitter.com/gyD3bqp4mJ— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 27, 2023
Thousands are sitting in at Grand Central Station demanding a #CeasefireNOW.— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 28, 2023
In just two weeks, more than 7,000 Palestinians and 1,400 Israelis were killed. Right now, Israeli warplanes are flattening entire neighborhoods in Gaza. This is what the US government is supporting. pic.twitter.com/QybGb9j3XV
MOURN THE DEAD, AND FIGHT LIKE HELL FOR THE LIVING. #CEASEFIRENOW#LETGAZALIVEpic.twitter.com/1tolR7Fd4L— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 27, 2023
وتدخلت الشرطة مطالبة بإنهاء المظاهرة، وانسحب النشطاء من مبنى محطة القطارات دون وقوع أي اشتباكات مع أفراد الشرطة.
HAPPENING NOW AT NYC'S GRAND CENTRAL STATION: HUNDREDS OF JEWS AND ALLIES ARE GETTING ARRESTED IN THE LARGEST MASS CIVIL DISOBEDIENCE NYC HAS SEEN IN TWO DECADES.— Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) October 28, 2023
NO GENOCIDE IN OUR NAMES!
CEASEFIRE NOW TO SAVE LIVES!
NEVER AGAIN FOR ANYONE! pic.twitter.com/L8AfwgvAMD
ونظمت الفعالية من قبل منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي المنظمة ذاتها التي اقتحم نشطاؤها مبنى الكابيتول في 18 أكتوبر الجاري، احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
المصدر: RT + وكالات