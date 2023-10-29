النرويج تندد بالوضع الكارثي في غزة وتعتبر أن رد الجيش الإسرائيلي تجاوز الحد

قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور اليوم الأحد إن رد فعل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير مكافئ للفعل، منددا بالوضع الإنساني "الكارثي" في القطاع .

وأوضح يوناس غار ستور، في تصريح صحافي أن "القانون الدولي ينص على أن (رد الفعل) يجب أن يكون مكافئا للفعل. ويجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".

وأشار إلى أن "حوالي نصف آلاف القتلى هم من الأطفال".

وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أن من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة".

وأكد رئيس الوزراء النروجي أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك".

وقال: "نحن أصدقاء إسرائيل وندين الهجوم الذي نفذته حماس قبل ثلاثة أسابيع. ونطالب أيضا بإطلاق سراح الرهائن، لكن يجب أن نعبر عن موقفنا بوضوح".

وأكد أن "الوضع كارثي وينتهك بوضوح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".

وخلافا لجيرانها من بلدان الشمال التي امتنعت عن التصويت، صوتت النرويج الجمعة الماضي، على قرار للأمم المتحدة "يطالب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال".

والقرار غير الملزم الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أيده 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على هجوم نفذته حركة "حماس"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

وقتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا أسرى، تم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.

المصدر: أ ف ب