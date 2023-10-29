التربية والتعليم الفلسطينية: مقتل أكثر من 70 كادرا و2000 طالب في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، أن 2000 طالب وأكثر من 70 من الكادر التعليمي لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 23 يوما.

وأضاف أن عدد القتلى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 8005.

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وذكر أن بين الضحايا 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 20242 آخرين.

وأفاد بأن 116 من الكوادر الطبية قتلوا في القصف المتواصل للقطاع، وأنه تم استهداف 57 مؤسسة صحية وتدمير 25 سيارة إسعاف.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، ولا يزال القطاع يشهد قصفا إسرائيليا عنيفا، علما الجيش الإسرائيلي وسع في الـ27 من أكتوبر هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور في غزة.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال، إلا أن الوضع ظل على حاله حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع باستمرار.

المصدر: RT + تلفزيون فلسطين