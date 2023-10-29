الهلال الأحمر يتلقى تحذيرات من المخابرات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في غزة تمهيدا لقصفه

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.

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وأفاد الهلال الأحمر بأنه ومنذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير المنطقة بالكامل.

وصرح الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة محمد أبو مصبح بأنهم مقبلون على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس.

وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر تلقيهم العديد من نداءات الاستغاثة بعد عودة خطوط التواصل من جديد.

هذا، وحذر أبو مصبح من نفاذ الوقود، حيث قال إن ذلك ينذر بكارثة صحية بسبب توقف سيارات الإسعاف عن العمل إذ إن مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف صفر وبات الاعتماد على تبرعات المواطنين.

⭕️عاجل: تلقينا الان تهديدات شديدة اللهجة بالاخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه.

منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متر .

📢يرجى المشاركة ، انقذوا مستشفى القدس 📢 #غزةتحتالقصف#غزة_تباد… pic.twitter.com/3idPGUMOBx — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي.

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ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، ولا يزال القطاع يشهد قصفا إسرائيليا عنيفا، علما الجيش الإسرائيلي وسع في الـ27 من أكتوبر هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور في غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال، إلا أن الوضع ظل على حاله حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع باستمرار.

المصدر: RT + وسائل إعلام