"الجمعية العامة" تتبنى مشروع قرار عربيا يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة

نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وقبل يومين، أفادت وكالات إخبارية بأن الدول العربية أعدت مشروع قرار للجمعية العامة بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة. وفيما يلي (الصورة التالية) قائمة بكافة الدول التي صوتت بمختلف آرائها على مشروع القرار العربي.

وبحسب مشروع القرار، الذي تمكنت وكالة "نوفوستي" من الاطلاع عليه، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

كما يطالب مشروع القرار بالتسليم الفوري والمستدام ودون عوائق للسلع والحاجيات الأساسية إلى قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل برّي يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقالت في بيان لها "إن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

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قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الجمعة، إن "ما ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

وفي سياق متصل، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهاب أعمى، وانتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

المصدر: RT