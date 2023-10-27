البيت الأبيض: أمريكا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل في الهجوم على غزة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل خلال الهجوم على قطاع غزة.

وأضاف كيربي إن الولايات المتحدة لن تقيّم التصرفات الحالية للجيش الإسرائيلي فيما يخص قطاع غزة.

وقال: "لقد اطلعت على تقارير عن عملية للجيش الإسرائيلي، ولن أتحدث عما يفعلونه وكيف".

وتتزامن هذه التصريحات مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة بالتزامن مع القصف الجوي غير المسبوق.

هذا وقد قال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تكثف الضغط على حركة "حماس" وإن عملياتها العسكرية جارية وإن غزة ستكون مختلفة للغاية.

المصدر: RT