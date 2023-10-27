"كتائب القسام": نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقالت "كتائب القسام" في بيان: :نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

ووفقا لما تفيد به وسائل الإعلام الفلسطينية، يسمع دوي إطلاق نار مكثف شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ويطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في المناطق الشمالية لقطاع غزة وسط أنباء عن تقدم لعدد من الآليات شرق بلدة بيت حانون.

ويفيد عدد من وسائل التواصل والنشطاء الفلسطينيين من غزة، بأن عددا من الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه قطاع غزة شرقي جباليا وبيت حانون.

وبحسب ما تتناقله قنوات إخبارية فلسطينية على "تلغرام"، "قام عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية بالتقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق بلدتي بيت حانون وجباليا شمال القطاع، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة في هذه الأماكن حيث يسمع إطلاق نار وقصف مدفعي عنيف وإطلاق للقذائف المضيئة في أجواء هذه المناطق ويسمع بشكل ملحوظ أصوات الدبابات في شمال القطاع".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقد قوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7415 قتيلا بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وأكثر من 20 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT