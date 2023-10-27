لقطات لاستهداف آليات إسرائيلية متوغلة في بيت حانون بصواريخ مضادة للدروع (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، يظهر إطلاق صاروخ واحد موجه مضاد للدروع على الأقل.

وتشير تقارير إسرائيلية، إلى تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات الجيش والمسلحين الفلسطينيين في منطقة بلدة بيت حانون، مضيفة أنه تم إطلاق 4 صواريخ مضادة للدروع تجاه الآليات المتقدمة قرب السياج الفاصل.

وبحسب ما يفيد به مراسلونا، تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات متتالية الآن على شمال غزة مع أنباء عن تصاعد وتيرة الاشتباكات القوية على الحدود الشرقية الشمالية.

وبحسب ما تتناقله قنوات إخبارية فلسطينية على "تلغرام"، "قام عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية بالتقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق بلدتي بيت حانون وجباليا شمال القطاع، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة في هذه الأماكن حيث يسمع إطلاق نار وقصف مدفعي عنيف وإطلاق للقذائف المضيئة في أجواء هذه المناطق ويسمع بشكل ملحوظ أصوات الدبابات في شمال القطاع".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقد قوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7415 قتيلا بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وأكثر من 20 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT