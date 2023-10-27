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بيان عاجل لشيخ الأزهر بشأن الهجوم الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الليلة

أخبار العالم العربي

بيان عاجل لشيخ الأزهر بشأن الهجوم الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الليلة
AFP
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قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الجمعة، إن "ما ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب: "إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهاب أعمى، وانتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

وأضاف شيخ الأزهر: "على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورا، ولن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكل من دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني".

وأوضح: "واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حل فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يمارس ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلا لها".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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