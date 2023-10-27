 
مباشر
عاجل
غارة جوية إسرائيلية على أطراف مزرعة ‎المجيدية جنوب لبنان

هجوم إسرائيلي كبير على غزة ودمار هائل والفصائل تتصدى لتوغلات برية.. الحرب في يومها الـ21 لحظة بلحظة

أخبار العالم

هجوم إسرائيلي كبير على غزة ودمار هائل والفصائل تتصدى لتوغلات برية.. الحرب في يومها الـ21 لحظة بلحظة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wb2j

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.

يتبع....

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا