هجوم إسرائيلي كبير على غزة ودمار هائل والفصائل تتصدى لتوغلات برية.. الحرب في يومها الـ21 لحظة بلحظة
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.
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يتبع....