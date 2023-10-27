وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا

أكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن.

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وكان مصدران أمنيان مصريان صرحا لرويترز، بأن مدينة نويبع على البحر الأحمر شهدت سقوط مقذوف، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات.

في حين أعلن المتحدث العسكري، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ 6 أشخاص، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

وكانت وسائل إعلم مصرية قد أفادت فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة "رويترز".

وأضاف الجيش: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

المصدر: RT