الجيش المصري يعلن سقوط مسيّرة في طابا أدت لإصابة 6 أشخاص

أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.

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وأوضح بيان المتحدث العسكري أن الطائرة سقطت بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أشخاص تم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق، متابعا حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر⁩ ناجمة هذا التهديد.

وأوضح أن إسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر.

وكانت وسائل إعلم مصرية قد أفادت فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة "رويترز".

وأضاف الجيش: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

المصدر: RT