نيبينزيا: تبني الجمعية لقرار بشأن الحرب في غزة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنف

قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن تبني قرار بشأن الحرب في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنف.

وأوضح المندوب الروسي عقب إعلان نتائج التصويت، أن كلا الجانبين ملزمان بالاستماع إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولا وقبل كل شيء، في ما يتعلق بالهدنة الفورية، التي ينبغي أن تؤدي إلى وقف العنف، مضيفا أن "هذا مهم بشكل خاص في ضوء المعلومات الواردة حول بدء العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في وقت سابق، قرارا بشأن الحرب في غزة، قدمته مجموعة من الدول العربية، وصوتت 120 دولة لصالحه، وعارضتها 14 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، ولم يحصل التعديل الذي اقترحته كندا لإدانة حماس على أصوات كافية.

وتتكون الوثيقة القرار من 14 نقطة، أهمها الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص مطالب امتثال جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وتوفير الضروريات الأساسية بشكل فوري لقطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المدنيين، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعوة إلى إلغاء أمر من السلطات الإسرائيلية بنقل السكان الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة إلى جنوبي القطاع.

المصدر: تاس