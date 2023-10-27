الجيش الإسرائيلي ينفي انطلاق العملية البرية في غزة ويقول: نجري تهيئة ظروف للعمليات على الأرض

نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر انطلاق العملية البرية الواسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال ليرنر في حديث لقناة ABC، ردا على سؤال حول ما إذا كانت انطلقت العملية البرية، يوم الجمعة: "نحن نجري عمليات التمشيط والتطهير من أجل تهيئة ظروف عملياتية أفضل على الأرض".

وأوضح: "نبحث عن مضادات الدروع وندمر نقاط المراقبة ومحارب الإرهابيين أينما نجدهم في الخطوط الأمامية أو على حدود قطاع غزة"، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تنفذ تلك العمليات منذ أيام، ولكن ليس بوسعه الكشف عن تفاصيلها.

وأضاف: "نعتزم تفكيك قدراتهم من خلال تدمير إدارتهم، والتأكد من أنهم لن يتمكنوا من استخدام قطاع غزة لإطلاق الهجمات على شعبنا من جديد".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع رقعة عملياته في قطاع غزة، يوم الجمعة، حيث يتعرض القطاع لضربات جوية وقصف مدفعي مكثف خلال الساعات الأخيرة مع توغل للدبابات والآليات المدرعة الإسرائيلية في شمال القطاع.

المصدر: ABC