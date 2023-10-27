"حماس": "القسام" وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات

أكدت حركة "حماس" مساء يوم الحمعة أن "كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان الإسرائيلي وتحبط التوغلات".

وفي تصريح صحفي بشأن "تصاعد العدوان والإرهاب الصهيوني ومحاولات التوغل لجيشه المهزوم"، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق: "تصعيد العدو الصهيوني مجازره المروعة وحرب الإبادة الجماعية، في جنح الظلام، ضد بيوت الآمنين العزّل في قطاع غزّة، بشتى أنواع القصف الهمجي برا وبحرا وجوا، هو تعبير حقيقي عن فشله الذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، والنّيل من مقاومتنا وأبطال القسّام الذين يتصدّون بكل قوّة وإرادة وبسالة لمحاولاته الفاشلة في اقتحام قطاع غزة".

وأضاف: "إن تعمّد الاحتلال تكثيف آلة حربه العدوانية، في هذه الأثناء، بعد قطع الاتصالات والانترنت، وقبلها الكهرباء والماء والغذاء والدواء والوقود، في ظل دعم واشنطن وبعض العواصم الغربية، هو جريمة حرب متكاملة الأركان، ستبقى وصمة عار على جبين كل الداعمين والمؤيّدين لها، والصامتين والمتقاعسين في وقفها، وهم جميعاً يتحمّلون المسؤولية الإنسانية والأخلاقية عن تداعياتها".

وأردف: "كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات".

وتابع: "لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي انجاز عسكري، وما تصعيد جيش العدو إرهابه ومجازره وحرب الإبادة ضد المدنيين والمنازل إلا دليل إفلاس، وليس دليل قوة".

ويتعرض قطاع غزة، لهجوم عنيف وضخم من القوات الإسرائيلية، التي تسببت بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع وانعزاله عن العالم الخارجي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بـ"وصول عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات شمال قطاع غزة".

المصدر: RT