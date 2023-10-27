منظمات "الصحة العالمية" و"الصليب الأحمر" و"اليونيسف" تعلن انقطاع الاتصال بطواقمها في غزة

أعلن الصليب الأحمر في قطاع غزة عن انقطاع الاتصال بموظفيه هناك بسبب انقطاع الكهرباء، معبرا عن قلقه إزاء عدم قدرة الصليب الأحمر الفلسطيني على مواصلة تقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وفي الإطار ذاته، وردت أنباء عن انقطاع الاتصال بموظفي منظمات "اليونيسف" و"الصليب الأحمر" ومنظمة الصحة العالمية. وقالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة".

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ومن المعروف أن كافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مناطق القطاع أنذرت المجتمع الدولي خلال الأيام السابقة أنها تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية وسط نقص هائل في الموارد التي تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمتضررين في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة تعرض قطاع غزة لزخم غير مسيوق من الغارات الإسرائيلية نتج عنه انقطاع العديد من الخدمات الحيوية كالإنترنت. ويبدو أن انقطاع التيار الكهربائي كان نتيجة للشح المستمر في الوقود المزود لمحطات التوليد الكهربائية التي تغذّي منشآت ومساكن القطاع المحاصر.

وعلى التوازي من ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعات الماضية.

وقالت الشركة في بيان: "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

المصدر: RT + الأناضول