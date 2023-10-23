اللجنة الدولية للصليب الأحمر: وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافية

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فاطمة ساتور، إن المنظمة حشدت 60 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، لكن وتيرة التسليم الحالية ليست كافية لتلبية الاحتياجات.

وأكدت فاطمة ساتور: "لدينا أكثر من 100 موظف في غزة وقمنا بتعبئة 60 طنا من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأدوية، لإيصالها إلى غزة في أسرع وقت ممكن.. الاتفاق خطوة مرحب بها، لكننا بحاجة للعمل المستمر.. حتى يمكن إيصال المساعدات، نحن بحاجة إلى حل أكثر استدامة، لأن الاحتياجات لا تقتصر على 20 شاحنة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى تدفق مستمر للمساعدات إلى غزة، إننا نكافح من أجل العمل بأمان وفعالية لتلبية الاحتياجات".

وأوضحت أن "اللجنة الدولية لديها أيضا موظفين احتياطيين يمكنهم تغيير الوضع بسرعة وإنقاذ الأرواح، مثل الجراحين، لكنهم لم يتمكنوا بعد من الدخول إلى القطاع".

وشهد معبر رفح، مساء أمس الأحد، عبور الدفعة الثانية المكونة من 14 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة لتكون ثاني دفعة إغاثية للأشقاء فى فلسطين، وذلك قبل أن تشهد الحدود المصرية حادثة ضرب موقع من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث زعمت إسرائيل أنه كان عن طريق الخطأ من قبل قوة إسرائيلية، واعتذرت عن الحادث.

وأكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يوم الأحد.

وأفاد مراسلنا، في وقت سابق، بأن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن قافلة المساعدات التي دخلت، وقوامها 20 شاحنة منها شاحنات محملة بالمياه والمعلبات وبعض شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية، حيث كان يدخل القطاع يوميا أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي