غريفيث يؤكد دخول 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد.

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وقال غريفيث في تدوينة عبر موقع "أكس" إن المساعدات التي دخلت حتى الآن ليست سوى "بارقة أمل صغيرة أخرى لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم يحتاجون المزيد".

وأعرب غريفيث عن امتنانه خصوصا لعمال الإغاثة من الجانب الفلسطيني الذين عملوا على تفريغ الإمدادات رغم المخاطر التي تواجههم واصفا إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون ويحتاجون إلى الحماية هم أيضا".

Another glimmer of hope. pic.twitter.com/Keq1fuq0sG — Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 22, 2023

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تمت تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية.

وكان مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان أعلن أن الهدف هو تسليم ما يصل إلى 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا عبر معبر رفح في مصر، كما نقلت شبكة "سي إن إن".

ومن الجدير ذكره، أن قوافل المساعدات التي دخلت غزة تحوي أدوية ومياه ومساعدات إنسانية أخرى، لكنها لا تحمل وقودا.

المصدر: RT