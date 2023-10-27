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تعبئة نحو 10 آلاف إسرائيلي في الولايات المتحدة

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تعبئة نحو 10 آلاف إسرائيلي في الولايات المتحدة
Legion-Media Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي، بأن التعبئة التي أعلنتها إسرائيل، شملت نحو 10 آلاف شخص من المقيمين في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول إلى أن هذا العدد يشمل الإسرائيليين العاملين في الولايات المتحدة أو الذين يتلقون العلم هناك.

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يذكر أن إسرائيل أعلنت التعبئة في أعقاب هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، وتم استدعاء نحو 300 ألف إسرائيلي للجيش من الاحتياط.

وتستمر إسرائيل في قصف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص وإصابة نحو 18.5 ألف شخص بجروح، وذلك ردا على هجوم واسع النطاق على الأراضي الإسرائيلية من قبل حركة "حماس"، أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل.

المصدر: "واشنطن بوست"

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