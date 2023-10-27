الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية إنزال بحري على شواطئ غزة الليلة الماضية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات بحرية نفذت عملية إنزال بحري جنوبي قطاع عزة، أسفرت عن تدمير بنى تحتية تابعة لحركة "حماس".

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نفذت قوات الكوماندوز البحري خلال ساعات الليلة الماضية عملية دهم مركزة من البحر في جنوب قطاع غزة، حيث دمر أفراد الكوماندوز البحري بنى تحتية تابعة لحركة "حماس"، ونشطت داخل مجمع يستخدمه أفراد القوة البحرية للتنظيم".

وأضاف البيان: "لقد شاركت في العملية معدات أخرى تابعة لسلاحي البحر والجو الإسرائيليين، وقد خرجت القوات من المنطقة بعد استكمال المهمة".

وأعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق أن قوات إسرائيلية حاولت تنفيذ عميلة إنزال على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع فجر اليوم، وأنها فرّت تاركة كميات من الأسلحة.

وسبق وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة "حماس".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني. وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع. فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

المصدر:RT