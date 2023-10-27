أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. وهذه الرواية الإسرائيلية

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

إقرأ المزيد

وأوضح المصدر، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المحلية.

في غضون ذلك، كشف ايتسيك زورتس، مراسل التلفزيون الإسرائيلي في جنوب البلاد، تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الذي سقط على مبنى إسعاف مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة.

وزعم المراسل أنه تم فتح تحقيق بشأن ما إذا كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وقال الجيش في بيان له: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ، وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود، مؤكدا أن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، ومعربا عن أسفه عن الحادث.

هذا، وذكر المتحدث باسم الجيش المصري في بيان أن بعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري أصيبوا بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في البيان: "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة يوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 قصفا إسرائيليا مكثفا، أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 18 ألفا، إضافة لنحو 2000 مفقودا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

ويتعرض قطاع غزة لهجوم إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية". المصدر: RT+ وسائل إعلام مصرية