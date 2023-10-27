مراسلتنا: قصف إسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مساء اليوم الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت مراسلتنا إن "مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بصاروخين محلة إبل القمح - خراج بلدة ‎الوزاني" في جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي).

كما قصفت القوات الإسرائيلية على محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وكانت مراسلتنا قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (القطاع الشرقي).

ولفت مراسلنا إلى إطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

يتبع..