"حزب الله" يعلن مهاجمته موقعا إسرائيليا على الحدود وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية ومادية

أعلن "حزب الله" اليوم مهاجمته موقعا إسرائيليا على الحدود مع لبنان وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية ومادية، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلي بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.

وأعلن "حزب الله" في بيانه أن عناصره استهدفوا عند الساعة 14:45 من بعد ظهر اليوم ‏الجمعة بالتوقيت المحلي، موقع الصدح الإسرائيلي بـ"الصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".‏

وأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان، مبينا أن مجموعة من الجيش اللبناني تعرضت لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي في بلدة عيترون جنوبي البلاد.

وذكر مراسل قناة "المنار" اللبنانية أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط عمل فرق الإطفاء في أحراج علما الشعب بثلاث قذائف من دون وقوع إصابات.

مراسل المنار :



العدو يستهدف محيط عمل فرق الإطفاء في أحراج علما الشعب بثلاث قذائف من دون وقوع إصابات . — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 27, 2023

يذكر أن النيران اشتعلت في مساحات حرجية واسعة عند الحدود الجنوبية اللبنانية أمس الخميس، بسبب "القصف الفوسفوري والقذائف الضوئية" التي ألقاها الجيش الإسرائيلي.

وعلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ذلك قائلا إن الحرائق جنوبي البلاد الناتجة عن قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا التي يطلقها الجيش الإسرائيلي، هي برسم المجتمع الدولي.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT