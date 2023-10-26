"حزب الله" ينشر فيديو عن استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.

وأرفق الإعلان الحربي في "حزب الله" مقطع الفيديو بالتعليق الآتي: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بتاريخ 25 أكتوبر 2023 وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري لجيش العدو الإسرائيلي في رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".

وأمس الأربعاء، أعلن حزب الله استهداف مواقع ودبابة إسرائيلية، حيث قال في بيانين منفصلين:

"- قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من ظهر يوم الأربعاء ‏الواقع في 25 أكتوبر 2023 باستهداف موقعي حانيتا والبحري بالصواريخ ‏الموجهة وتم تدمير عدد من تجهيزاتها الفنية والتقنية.‏

-هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم ‏الأربعاء الواقع فيه 25 أكتوبر 2023 دبابة صهيونية في ثكنة أفيفيم بالصواريخ ‏الموجهّة وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح".‏

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT