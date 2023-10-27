السلطات الإسرائيلية تكشف عن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الجنوب والشمال

كشفت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل (NEMA)" عن عدد المستوطنين الذينتم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل (NEMA)، بإجلاء حوالي 125 ألفا من سكان البلدات والمستوطنات الجنوبية والشمالية الإسرائيلية المعرضة بشكل مباشر لإطلاق النار من غزة ولبنان إلى الفنادق وغرف الضيوف التي تمولها تل أبيب.

وأوضح رئيس الهيئة يورام لاريدو قائلا: "نوصيهم بالبقاء في الفنادق حتى نهاية العام".

وأردف: "خلال أسبوع اتسع نطاق الإخلاء إلى 7 كيلومترات من حدود غزة"، مضيفا: "توفر وزارة السياحة أماكن إقامة للنازحين بالإضافة إلى بيانات في الوقت الفعلي حول توفر الفنادق في جميع أنحاء البلاد في حالة عمليات الإجلاء المستقبلية".

وذكر أيضا على أنه "يمكن للعائلات المؤهلة أن تطلب تعويضا من الحكومة إذا كانت ترغب في البقاء في مكان آخر".

في حين أفاد مراسل RT في قطاع غزة اليوم الجمعة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وأمس الخميس، أعلنت كتائب "القسام" أنها تقدر بأن عدد الأسرى الإسرائيليين "الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي عنيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT