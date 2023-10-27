"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية عدة ويكشف سبب مهاجمة وسائط الجمع الحربي (فيديو)

أصدر"حزب الله" اللبناني الجمعة، بيانات عدة بشأن استهداف مواقع إسرائيلية جنوبي البلاد، كاشفا سبب استهداف وسائط الجمع الحربي بالمواقع الإسرائيلية عند الحافة الأمامية على طول الحدود.

وتواليا، صدرت عن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني البيانات الآتية:

- «هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته».‏

- «هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية».‏

- «هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:40 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع "أبو دجاج" مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة ‏ودمّروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية».‏

- «هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الجمعة الواقع في 27 أكتوبر ‏2023 بالصواريخ الموجهة مواقع رويسات العلم ، السماقة وزبدين في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة».‏

كما نشر "حزب الله" مقطع فيديو بعنوان "فهم لا يبصرون"، بين من خلاله "لماذا استهدفت وسائط الجمع الحربي في مواقع العدو الإسرائيلي عند الحافة الأمامية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية"، مطردا أن هذه المواقع ليست دفاعية كما "يزعم الكيان"، بل هي "قاعدة تجسس وقرصنة واستباحة"، وذات وظيفة "استخباراتية" حيث يمكنها "كشف المسيّرات والتنصت والرصد"، وتفاصيل إضافية.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT