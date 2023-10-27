مراسلتنا: إصابة 3 مبان سكنية في مدينة عسقلان بصواريخ أطلقت من غزة (فيديوهات+صور)

أفادت مراسلتنا بأن 3 صواريخ أطلقت من غزة أصابت مبان سكنية في عسقلان بعد ظهر اليوم كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

هذا وأعلنت كتائب "القسام" أنها "قصفت عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT