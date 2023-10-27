تظاهرة حاشدة في محيط سفارة إسرائيل في عمان ومطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب (فيديو+ صور)

شهدت العاصمة الأردنية عمان موجة عارمة من الاحتجاجات والفعاليات الشعبية والشبابية قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة.

وتوافد مئات الأردنيين والأردنيات إلى محيط السفارة في الرابية للتنديد ببدء العمليات البرية الإسرائيلية التي تهدف لغزو بري في قطاع غزة.

آلاف الأردنيين يزحفون نحو السفارة الاسرائيلية في عَمَّان ويحاولون اقتحامها بالتزامن مع التصعيد الاسرائيلي البري في غزة. #عربي21#غزة_الآنpic.twitter.com/YFIr5Ui38r — عربي21 (@Arabi21News) October 27, 2023

وطالب المحتجون في هتافاتهم التي صدحت بأعلى صوت بضرورة وقف الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتعزيز الموقف الأردن في الدفاع عن غزة.

كما رفع المحتجون الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وقبل قليل، نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

آلاف الأردنيين يزحفون نحو السفارة الاسرائيلية في عمَّان احتجاجاً على استمرار العدوان على غزة. #عربي21#الأردنpic.twitter.com/3TGHXonfTp — عربي21 (@Arabi21News) October 27, 2023

وتتزامن هذه الأحداث في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام أمريكية عن أن واشنطن تحاول إقناع إسرائيل بالعدول عن عملية برية واسعة النطاق في غزة لصالح المزيد من الضربات الجوية وغارات القوات الخاصة.

المصدر: RT + وكالات