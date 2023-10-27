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غارة جوية إسرائيلية على أطراف مزرعة ‎المجيدية جنوب لبنان

تظاهرة حاشدة في محيط سفارة إسرائيل في عمان ومطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب (فيديو+ صور)

أخبار العالم العربي

تظاهرة حاشدة في محيط سفارة إسرائيل في عمان ومطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب (فيديو+ صور)
Globallookpress
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شهدت العاصمة الأردنية عمان موجة عارمة من الاحتجاجات والفعاليات الشعبية والشبابية قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة.

وتوافد مئات الأردنيين والأردنيات إلى محيط السفارة في الرابية للتنديد ببدء العمليات البرية الإسرائيلية التي تهدف لغزو بري في قطاع غزة.

وطالب المحتجون في هتافاتهم التي صدحت بأعلى صوت بضرورة وقف الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتعزيز الموقف الأردن في الدفاع عن غزة.

كما رفع المحتجون الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وقبل قليل، نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وتتزامن هذه الأحداث في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام أمريكية عن أن واشنطن تحاول إقناع إسرائيل بالعدول عن عملية برية واسعة النطاق في غزة لصالح المزيد من الضربات الجوية وغارات القوات الخاصة.

المصدر: RT + وكالات

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