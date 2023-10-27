تقارير: الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع إسرائيل بالعدول عن العملية البرية في غزة

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تحاول إقناع إسرائيل بالتخلي عن عملية برية واسعة النطاق في غزة لصالح المزيد من الضربات الجوية وغارات القوات الخاصة.

وأفاد مراسل صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين حكوميين أمريكيين أن إدارة بايدن دعت إسرائيل إلى الامتناع عن غزو بري واسع النطاق والقيام بدلا من ذلك بحملة "جراحية" باستخدام الغارات الجوية وغارات القوات الخاصة.

هذا وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مساء اليوم الجمعة، أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

وشنت الطائرات الإسرائيلية مساء اليوم هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

المصدر: نوفوستي