غارة جوية إسرائيلية على أطراف مزرعة ‎المجيدية جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT في لبنان، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارة جوية على أطراف مزرعة ‎المجيدية في القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية.

ولم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى جراء هذا الاستهداف.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT