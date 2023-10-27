"حرييت": تركيا لم تبتّ بعد في قرار استدعاء سفيرها لدى إسرائيل

أشارت صحيفة "حرييت" إلى أن تركيا لم تبتّ بعد في قرار استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، لكنها علقت زيارات المسؤولين الأتراك إلى إسرائيل.

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وقالت الصحيفة: "لم تتخذ تركيا بعد قرارا باستدعاء سفيرها من إسرائيل. لكنه تم تعليق جميع الزيارات من وإلى إسرائيل على جميع المستويات من قبل الحكومة. واستدعت إسرائيل سفيرها وقنصلها العام بقرار منها. لم يكن هناك اي طلب من هذا النوع من جانب تركيا. مكاتب الدولة (الإسرائيلية) المعتمدة في تركيا تخضع لضمان الجمهورية التركية. وفي هذا السياق تنحصر وجهة نظر أنقرة في أن من يوجد في تركيا محمي".

وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سابقا، بإلغاء زيارته إلى إسرائيل على خلفية تصعيد السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة. وأشار إلى أنقرة كانت تنوي تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل نهائي، لكن تل أبيب "أساءت حسن نية تركيا" ولم تتخذ أي خطوات جوابية.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة: حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل أكثر 7 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 20 ألفا آخرين وقتل نحو 1400 إسرائيلي بينهم 308 عسكريين.

المصدر: نوفوستي