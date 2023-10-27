رشقات صاروخية ضخمة ومتتالية الآن من قطاع غزة باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية

انطلقت رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مراسلتنا، أن صافرات الإنذار تدوي في زكيم وعسقلان ومنطقة تل أبيب الكبرى.

وذكرت مصادر عبرية أن الصواريخ سقطت بشكل مباشر على مناطق في تل أبيب وعسقلان، مشيرة إلى إصابة 6 اشخاص بجروح.

وكشفت التقارير الأولية عن إصابة مباشرة في سديروت، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

واعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن انذارات في عدة مناطق في شفالح من بينها تسفاريا وغانوت وريشون لتسيون ومزراح.

كما شملت مناطق في تل أبيب الكبرى منها أور يهودا، أزور، رمات غان ويهود مونوسون، وحولون

كما شمل قصف القسام مدينة أسدود وجاني تكفا، جات ريمون، مش، سافيون، كريات أونو وعسقلان ومناطق اخرى في إسرائيل.

هذا وأعلنت "سرايا القدس" عن "قصف مستوطنات ومدن إسرائيلية عدة برشقات صاروخية، حيث أكدت :

- «س9:00: بتوقيت البهاء، سرايا القدس تقصف الآن عسقلان المحتلة برشقة صاروخية مكثفة»

- «س9:00: بتوقيت البهاء سرايا القدس تقصف الآن غلاف غزة واسديروت برشقات صاروخية مكثفة».

وأشارت السرايا إلى أنها قصفا عسقلان بصاروخ "بدر 3".





وأضافت: "سرايا القدس تقصف الآن بتوقيت البهاء كل من عسقلان وأسدود وسديروت برشقات صاروخية مكثفة".

المصدر: RT